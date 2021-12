A promessa de Telê Santana após o título de 1971 já virou um folclore na história atleticana. Em 19 de dezembro daquele ano, o Galo venceu o Botafogo no Maracanã, conquistando o seu primeiro Brasileirão. No dia seguinte, logo pela manhã, o saudoso treinador saiu de sua casa, na Savassi, e começou a cumprir a promessa. A ideia era ir até a igreja de Pires, em Congonhas, a pé – a cerca de 80 km. Mas era verão, fazia calor. Todos da comitiva de Telê usavam sapatos. No caminho contrário, vindos do Rio, muitos atleticanos paravam para parabenizar o técnico campeão. Porém, a motivação do calor humano não conseguiu neutralizar o sol, que castigava as moleiras, e os sapatos, que queimavam nos pés. No meio do caminho, Telê parou. Dizem as más línguas que o técnico conseguiu uma carona em uma viatura policial para chegar ao destino, deixando a promessa incompleta. Pois é. Mas, muitas vezes, o que vale é o simbolismo, que voltou com força total, 50 anos depois, com torcedor fazendo o mesmo trajeto, a pé, para homenagear o grande Telê. Um abraço!

Fonte: O Tempo