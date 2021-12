Cruzeiro tem dia decisivo para a transformação em SAF com conselheiros e sócios

O Cruzeiro se prepara para um dia decisivo nesta sexta-feira (17). Mesmo sem jogos, o clube vive uma noite de tensão. Associados e conselheiros foram convocados para votar a mudança do percentual de alienação do clube a partir da transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Hoje, o estatuto autoriza no máximo 49% de negociação das ações do clube.

O Super.FC já havia adiantado que a ideia da diretoria é que seja possível a alienação de até 90% do clube, mantendo a área social com o percentual de 10%. A apreciação contará com a participação de associados e conselheiros na noite desta sexta-feira. Pouco mais de 3.500 pessoas têm direito a voto, que valem da seguinte forma: conselheiros beneméritos têm voto com peso 6, conselheiros natos têm voto com peso 5, conselheiros efetivos têm voto com peso 4, e conselheiros suplentes têm voto com peso 2. Os associados têm voto com peso 1.

O estatuto do Cruzeiro não estabelece quórum para a realização da votação. A única determinação do documento é que o lado vencedor precisa da maioria mínima dos votos presentes, conforme explicado pelo ex-presidente do clube, Gilvan de Pinho Tavares, em entrevista ao Super.FC na noite passada.

“Para a reforma do estatuto, não há um código entre associado e conselheiro. A reunião, com qualquer número de conselheiros ou associados, pode começar a decidir. E é a maioria, metade mais um, que decide se pode fazer ou não a alteração. Não pediram no edital para a assembleia aprovar o percentual, só para autorizar aumentar o percentual do investidor”, explicou o advogado, um dos responsáveis pela reforma mais recente do estatuto do clube.

Gilvan de Pinho Tavares ainda detalha a importância do Conselho Deliberativo na reunião que ocorre nesta sexta-feira: “Tradicionalmente, associados não comparecem. Mesmo se comparecerem, os conselheiros têm peso enorme. O conselheiro benemérito tem peso 6, o conselheiro nato vale 5, o efetivo vale 4 e o suplente vale 2. Tem 220 e suplentes, mais 400 conselheiros, eles vão decidir. Mas já está praticamente decidido, vão autorizar aumentar esse percentual”.

