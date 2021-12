Galo: Everson projeta 2022 de muita responsabilidade após conquistas em 21

O ano de 2021 do Atlético foi excepcional, com a conquista de três títulos e quebras de recordes. Com o fim oficial do ano alvinegros, após o título da Copa do Brasil, em Curitiba, a expectativa para a próxima temporada já começou. O goleiro Everson falou sobre a responsabilidade de fazer um 2022 ainda melhor, já que o patamar aumentou após as taças levantadas.

Com pouco mais de um ano de Galo, o goleiro já conquistou quatro títulos. Campeonato Mineiro (2020 e 2021), Brasileirão (2021) e Copa do Brasil (2021). Apesar do início turbulento que teve no clube, ainda sob o comando de Jorge Sampaoli, Everson conseguiu se superar e escrever o nome dele na história do Galo.

Após a conquista da Copa do Brasil, os jogadores voltaram ao hotel da concentração em Curitiba na madrugada de quinta-feira (16). Na chegada ao hotel, Everson parou, conversou com a imprensa e atendeu torcedores. Um deles, um pouco mais exaltado, chegou a pedir desculpas ao defensor, pelas críticas em seu início no Galo. O goleiro disse ao fã: “relaxa. Isso já passou”.

Para o goleiro, que recebeu ataques nas redes sociais no início de 2020 por conta de algumas atuações irregulares com a camisa alvinegra, a humildade é a receita para o sucesso da equipe campeã. O jogador também falou sobre a expectativa para a próxima temporada, que promete ser também de muitas vitórias.

“O Atlético é um clube grande, que me deu estrutura para conquistar o terceiro título do ano. Muito importante. Só agradecer a Deus por esse momento e descansar um pouco nas férias, porque com certeza o ano de 2022 vai ser de muita responsabilidade por esse ano de 2020 que a gente teve Com humildade, trabalho, a gente pode chegar muito longe. É continuar com essa humildade para a gente continuar fazendo história no Atlético”, disse Everson.

Fonte: O Tempo