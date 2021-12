Jean Carlos, do Náutico, é a sugestão para ser o 10 do Cruzeiro

Alô, Nação Azul! Que a renovação de contrato com Giovani Picolomo não implique ou tire o entusiasmo da diretoria na busca por um camisa 10 de peso. Faz tempo que o time se ressente de um jogador de fato pra esta posição. Já se vão três anos de rodízio sem que ninguém tenha convencido. Claro que não há condição de se contratar o chamado nome top de linha, mas dá para tentar chegar perto disso. Quando penso nesse 10, logo me vem à cabeça o nome de Jean Carlos, do Náutico. Contratação difícil, mas teria que ser um jogador desse nível e característica. É apenas uma opinião, porque ninguém melhor do que o técnico Vanderlei Luxemburgo para saber apontar ou indicar a melhor alternativa. Mas enquanto a coisa não acontece, é torcer para que João Paulo, um dos novos contratados, possa, quem sabe, dar conta do recado na posição. Mas o Cruzeiro, pelas contratações anunciadas até o momento, passa uma sensação de que está montando um time de fato, e com boas possibilidades de finalmente conquistar o acesso. E que assim seja!

Fonte: O Tempo