Miss infantil faz campanha para arrecadar brinquedos para crianças com câncer

Após visitar uma Organização Não Governamental (Ong) e ver crianças carentes que lutavam contra o câncer, Ághata Chaves Mota, de 8 anos, descobriu o significado, força e importância da palavra solidariedade; e resolveu colocá-la em prática.

Pensando transformar o Natal dessas crianças, sozinha, a menina, que é Miss Infantil Contagem, criou uma campanha de arrecadação de brinquedos. As primeiras doações foram feitas por parentes e amigos da família.

Com a ajuda da mãe, a educadora física, Andreza Chaves, de 39 anos e da amiga da família, a auxiliar de cobranças, Aline Ribeiro Araújo, de 20 anos, a campanha ganhou força e foi para as redes sociais. A iniciativa viralizou e a menina já conseguiu reunir cerca de 500 brinquedos. Mas é necessário mais, a intenção é chegar a 1.000 doações.

“Aprendi com a minha mãe que temos que ajudar quem precisa. Por isso, quero ajudar o máximo de crianças possível. Quero levar amor e diversão para as crianças que às vezes ficam tristes por estarem doentes e não tem nada para brincar,” disse Ághata.

Ong Amor que Cura

Os brinquedos arrecadados serão encaminhados para a Ong Amor e Cura, em Belo Horizonte, que auxiliar crianças com câncer. A Ong vai entregar as doações para as crianças que realizam tratamento oncológico nos hospitais da Baleia, Santa Casa, Alberto Cavalcante, São Francisco, João Paulo II e Hospital das Clínicas.

Ainda dá tempo de ajudar!

Para ajudar basta entrar em contato com Andreza Chaves pelo: 31 9 7316 2330, ou com a Aline pelo : 31 9 9339- 1176. As doações poderão ser feitas até este sábado (18). A entrega dos brinquedos na Ong Amor e Cura, será feita neste domingo (19).

Outras doações

Além de brinquedos, roupas em bom estado de uso também estão sendo arrecadadas. As roupas serão enviadas para organizações que cuidam de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Quando começamos a receber as doações as pessoas perguntavam se também podiam doar roupas. Daí surgiu a ideia de também juntar roupas para serem entregues para outras organizações de auxílio, assim ajudamos o maior número possível de pessoas,” acrescentou Andreza.

Fonte: O Tempo