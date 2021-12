Perseguição após roubo de Jeep Renegade acaba com batida e feridos em Uberlândia

Uma perseguição policial terminou com acidente e dois feridos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O caso ocorreu depois do roubo de uma Jeep Renegade, no bairro Laranjeiras. Após o crime, o suspeito fugiu em alta velocidade e realizou manobras perigosas, inclusive, dirigindo na contramão.

A Polícia Militar foi acionada e, durante a caçada pelo autor do roubo, quase teve as viaturas atingidas. O suspeito somente parou depois que bateu de frente com um Gol, que capotou com o impacto do choque. O bandido foi preso em flagrante e encaminhado pelos militares para uma unidade de saúde do município.

Já o motorista do Gol, um rapaz de 24 anos, ficou preso às ferragens. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros com fratura exposta nas duas pernas. De acordo com a corporação, a vítima foi levada, em estado grave, para o Pronto-Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

O caso foi registrado na noite de quinta-feira (17).

Fonte: O Tempo