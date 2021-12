Presidente do Cruzeiro recebe título de cidadão honorário de Lagoa Santa

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, recebeu uma homenagem na Câmara Municipal de Lagoa Santa. Ele recebeu a honraria de cidadão honorário da cidade.

O mandatário do clube utilizou o seu perfil no Instagram para celebrar a honraria.

“Obrigado, vereador Robertinho. Obrigado, Lagoa Santa. Uma honra ser cidadão honorário dessa cidade espetacular que mora no meu coração”, escreveu o dirigente.

O dirigente está em seu segundo ano de mandato à frente do Cruzeiro. Ele venceu as eleições em maio de 2020 e, posteriormente, foi reeleito, em outubro do mesmo ano. Até agora, não conquistou títulos e tampouco conseguiu levar a equipe de volta à Série A do Campeonato Brasileiro.

Fonte: O Tempo