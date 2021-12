Veja o que fazer em BH neste fim de semana de 17 a 19/12

A programação do fim de semana da capital mineira está agitada. Tem atrações para a criançada como o espetáculo “O Tubarão Martelo e os habitantes do Fundo do Mar”, shows de grandes nomes da MPB como Oswaldo Montenegro e Guilherme Arantes e uma exposição de artes plásticas inspirada no trabalho do pintor Alberto da Veiga Guignard, no Memorial Minas Gerais Vale, na Praça da Liberdade.

Confira abaixo a agenda cultural de 17 a 19/12:

Sexta-feira (17)

Oswaldo Montenegro apresenta o show “Balada Para Um ex-Amor”

Um dos grandes nomes da MPB, Oswaldo Montenegro desembarca em Nova Lima para apresentar seu mais novo show “Balada para um ex-amor”. Na apresentação, o cantor busca fazer uma fotografia dos desencontros nos tempos atuais e abordar as separações de casais no mundo moderno e os sentimentos que ficam entre perdas e ganhos. Ao vivo, ele levanta ainda o paradoxo de como lidar com as separações mais constantes e ainda sonhar com o amor eterno.

Quando: Nesta sexta (17), a partir das 21h

Onde: No Bellagio Villa Bar, (Av. Dr. Marco Paulo Simon Jardim – Vila da Serra)

Quanto: Ingressos de R$ 250 (camarote backstage) a R$ 695 (mesa Ouro com quatro lugares), pelo site Sympla

Mais informações pelo telefone (31) 9.9930-4189

Cobra Coral na sala Juvenal Dias

O grupo vocal mineiro Cobra Coral volta aos palcos da cidade para duas apresentações especiais nesta sexta (17) e sábado (18), sempre às 20h, na sala Juvenal Dias, no Palácio das Artes, no centro. Os shows marcam também o encerramento da temporada 2021 da sala Juvenal Dias.

Ao vivo, o público terá a chance de conferir os ricos arranjos vocais e diferentes timbres de Kadu Vianna, Mariana Nunes e Pedro Morais – três dos quatro integrantes da formação original do conjunto – que vão mostrar um repertório com canções que cobrem seus dez anos de carreira, e que foram registradas nos discos do grupo: “Cobra Coral”, de 2012, e “Para Cada Um Ser o Que é”, de 2015.

Quando: Nesta sexta (17) e sábado (18), sempre às 20h

Onde: Na sala Juvenal Dias (Palácio das Artes – av. Afonso Pena, 1537 – centro)

Quanto: Ingressos custam R$ 40 e podem ser adquiridos no site Eventim

Exposição “Imaginante de Minas, século 20″

O pintor fluminense Alberto da Veiga Guignard (1896-1962), considerado um dos “paisagista do modernismo”, serve de inspiração para a mostra “Imaginante de Minas, século 20”, que está em cartaz nas salas do Memorial Minas Gerais Vale, na Praça da Liberdade.

Com curadoria de Júlio Martins e Maria Angélica Melendi, a exposição faz parte das comemorações dos 10 anos de atividade do museu e marca o retorno das atividades presenciais no espaço.

O título do recorte faz alusão a uma série de pinturas de Guignard, artista importante da modernidade artística mineira, e aponta para desdobramentos improváveis nas poéticas dos artistas das décadas de 1960 a 1990.

A seleção conta com o trabalho de mais de 30 artistas de renome da atualidade, como Adalgisa Martins, Amílcar de Castro, Arlindo Daibert, Assis Horta, Beatriz Dantas e Paulo Emílio Lemos e Cao Guimarães.

Um dos pontos altos da mostra são seis obras de Guignard – três pinturas e três desenhos – que estarão disponíveis para apreciação do público.

Quando: Até o dia 3 de abril de 2022

Onde: No Memorial Minas Gerais Vale (Praça da Liberdade)

Quanto: Gratuito

Sábado (18/12)

Orquestra OPUS recebe Guilherme Arantes

O cantor, pianista e compositor Guilherme Arantes retorna aos palcos da capital mineira para mais uma vez dividir o palco com a Orquestra OPUS. Sob a batuta de Leonardo Cunha, Arantes e os instrumentistas vão revisitam clássicos da carreira do artista, como “Planeta Água”, “Meu Mundo e Nada Mais”, “Cheia de Charme” e “Deixa Chover”.

Quando: Neste sábado (18), às 21.

Onde: No Grande Teatro do Sesc Palladium (rua Rio de Janeiro, 1046 – centro).

Quanto: Ingressos entre R$ 30 e R$ 120 podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo site Sympla

“O Tubarão Martelo e os habitantes do Fundo do Mar”

De volta às apresentações em formato presencial, o musical infantil conta a história de um navegador que parte para o oceano com o objetivo de achar um grande tesouro e, conforme vai se encontrando com personagens marinhos, ele se encanta com a riqueza e a beleza dos animais.

Quando: Neste sábado (18) e domingo (19), sempre às 17h

Onde: No Palácio das Mangabeiras (rua Professor Djalma Guimarães – Bairro Mangabeiras)

Quanto: Ingressos de R$ 25 a R$ 50 pelo site Sympla

Mais informações pelas rede social do espetáculo: @otubaraomartelo

“Mineirão Gastrô”

Vinte food trucks com diversas opções de comidas e bebidas – entre doces e salgados como os hambúrgueres gourmets, comidas japonesa, feijão tropeiro, cachorro-quente, churros, brigadeiros e sorvetes – e muita música vão embalar o evento que acontece neste sábado (18), das 12h às 20h, e no domingo, das 11h às 19h, na Esplanada do Gigante da Pampulha.

Os shows ficam por conta de Guilherme Matos e o Trio Gonzaga, Túlio Araújo & Choro Amoroso e Bruno Viana Quinteto. A programação inclui ainda o Espaço Kids, com uma área de lazer completa montada com brinquedos infláveis e shows infantis para a criançada, e o Espaço Pet, com uma área exclusiva para os bichinhos de estimação.

Quando: Neste sábado (18), das 12h às 20h, e no domingo, das 11h às 19h

Onde: Na Esplanada do Mineirão (av. Presidente Carlos Luz – Pampulha)

Quanto: Gratuito pelo site do evento. Para garantir a gratuidade, basta realizar o cadastro, selecionar a opção, fazer o download dos ingressos e apresentá-los na entrada.

Celso Moreira apresenta o show “Cores” com a participação do pintor Fernando Pacheco

O compositor, violonista e professor Celso Moreira apresenta neste sábado (18), às 21h, através de uma live, o show “Cores”. Ao lado dos músicos Christiano Caldas (teclados), Milton Ramos (baixo) e André Limão Queiroz (bateria), o artista vai tocar sucessos que marcaram sua carreira, como “Choro para Alice”, parceria com Fernando Brant, “Lira do Bem Querer”, “Valsa pra Fellini” e “Asa delta”. Durante a apresentação, o artista plástico Fernando Pacheco fará uma pintura ao vivo em seu ateliê.

Quando: Neste sábado (18), às 21h.

Onde: No canal do cantor no YouTube

Quanto: Gratuito

Domingo (19/12)

Ópera “O Basculho de Chaminé”

A ópera “O Basculho de Chaminé”, do compositor luso-brasileiro Marcos Portugal (1762-1830), ganha apresentação inédita neste fim de semana em formato online. Desenvolvida em conjunto pelos alunos da Academia Orquestra Ouro Preto ao lado do projeto Sinos – Sistema Nacional de Orquestras Sociais, o espetáculo foi gravado na charmosa Casa da Ópera, em Ouro Preto e conta com regência do maestro convidado Sílvio Viegas e a participação das sopranos Marília Vargas e Ludmilla Thompson, e do barítono Johnny França.

O espetáculo estreou originalmente em 1794, em Veneza, na Itália, com o título de “Lo spazzacamino príncipe”, e no ano seguinte foi representada em Lisboa, com o libreto original de Giuseppe Maria Foppa adaptado para o português. Como um título típico da ópera buffa do final do século XVIII, trata-se de uma comédia de costumes, com os imbróglios característicos do gênero, com personagens que estabelecem uma clara relação com a commedia dell’arte italiana. O Barão de Monte Albor desconfia da fidelidade de Flora e da lealdade de seus criados. Para tirar a prova, o Barão trama com Pieroto, o limpador de chaminés, uma troca de identidades. Pieroto, por sua vez, se aproveita da situação para usufruir das regalias da vida do Barão, criando assim inúmeras situações cômicas.

Quando: Neste domingo (19), às 20h30

Onde: No canal do YouTube da Orquestra Ouro Preto

Quanto: Gratuito

Fonte: O Tempo