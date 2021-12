Venezuela sofre apagão, e 20 de seus 23 Estados ficam sem luz

Vinte dos 23 Estados da Venezuela ficaram sem eletricidade nesta sexta-feira (17) – noticiou a imprensa local. O governo atribuiu o apagão a um ataque ao sistema de geração de energia.

“Sofremos um novo ataque ao sistema elétrico nacional, especificamente em Guri”, a hidrelétrica que é fonte de 80% da energia consumida pelos venezuelanos, informou o ministro da Energia, Néstor Reverol, à rede VTV.

Reverol disse estar à frente de “todas as ações para a retomada do serviço”, sem dar detalhes sobre a magnitude do apagão.

Jornais locais relataram que o apagão durou até as primeiras horas da manhã. Em Caracas também houve interrupções, mas o serviço foi restabelecido de madrugada.

“Mais uma vez, aqueles que agiram em 2019 estão atacando nosso povo”, disse Reverol em referência à série de apagões sofridos pelo país naquele ano, incluindo um em março, que paralisou o país por uma semana.

“Pedimos apoio ao povo da Venezuela com consciência e em paz para superar este ataque vil e criminoso”.

O governo do presidente Nicolás Maduro normalmente atribui essas falhas aos planos dos Estados Unidos e da oposição para derrubá-lo.

Ao contrário da tese de sabotagem, líderes e especialistas da oposição culpam o governo pela falta de investimento, inexperiência e corrupção, em meio à maior crise econômica da história moderna do país, com oito anos de recessão e quatro de hiperinflação.

De fato, as falhas de energia são comuns no país com a maior reserva de petróleo em vários anos.

“Os ataques ao sistema elétrico não são devido às repetidas e flagrantes desculpas da ditadura, mas à sua corrupção, incapacidade, indolência e usurpação do Estado”, escreveu o líder da oposição Juan Guaidó.

“Não podemos normalizar a tragédia”, completou.

O canal VTV transmitiu, recentemente, uma animação com o presidente Maduro transformado no herói “Superbigode”, que salva o sistema elétrico do país de um apagão causado por um drone enviado por Washington e pela oposição.

