Após cinco horas de interdição por causa de acidente, BR-381 é liberada

Após cinco horas com as duas pistas fechadas, a BR-381 foi liberada pela Polícia Rodoviária Federal por volta das 20h20 deste sábado (18) no km 434, na altura do distrito de Ravena, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A rodovia teve de ser interditada nos dois sentidos por causa de um grave acidente, que provocou a morte de três pessoas.

O acidente envolveu quatro veículos, mas todas as vítimas estavam em uma caminhonete Ford Ranger. Morreram o motorista e duas passageiras, que ficaram presos às ferragens. Dois passageiros, uma mulher de 27 anos e um homem de 22, foram levados ao HPS João XXIII de helicóptero.

O acidente aconteceu por volta das 15h e os motoristas tiveram de fazer um caminho alternativo, percorrendo a estrada que liga Caeté a Sabará.

