Itapemirim diz que intensificou comunicação com passageiros e oferece reembolso

O Grupo Itapemirim divulgou novo comunicado na noite deste sábado no qual informa que intensificou a comunicação com os passageiros impactados pela suspensão das operações da companhia A companhia afirma que o serviço de atendimento telefônico pelo número 0800 723 2121 e pelo chat do site foram restabelecidos, com horário de atendimento das 6h às 21h. Além disso, o passageiro pode enviar um e-mail para [email protected]

Ainda de acordo com o comunicado, os passageiros também podem solicitar o reembolso integral dos valores pagos diretamente no site da companhia. Para isso, é necessário seguir os seguintes passos:

1 – Clique em Meus Voos

2 – Faça o login com o seu usuário e senha

3 – Clique na opção Reemissão/Remarcação/Reembolso

4 – Selecione o seu ticket

5 – Selecione a opção Reembolso

“A companhia segue trabalhando arduamente em conjunto com a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) para mitigar os efeitos causados aos passageiros pela suspensão temporária de suas operações. A ITA tem contado com o apoio das demais companhias aéreas para a reacomodação de passageiros impactados”, afirma um trecho do novo comunicado.

O Grupo afirma que também está utilizando a sua empresa transporte rodoviário, a Viação Itapemirim, como parte do plano de contingência para a reacomodação dos passageiros por via terrestre. A prioridade para reacomodação em voos de outras companhias tem sido para passageiros que já estão fora de sua cidade de domicílio e precisam retornar para casa. Os demais passageiros com viagens de ida e volta, que se encontram em sua cidade de domicílio, serão atendidos prioritariamente com reembolso total dos valores pagos, informa a companhia.

