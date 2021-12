MPMG vai investigar shopping de Contagem por vetar entrada de adolescentes

O Ministério Público de Minas Gerais decidiu investigar a decisão do ItaúPower Shopping, localizado em Contagem, de impedir a entrada de adolescentes desacompanhados aos sábados, para evitar aglomerações. A justificativa dada pelo centro de compras foi a ameaça oferecida pela variante ômicron, que circula intensamente por vários países, mas ainda não foi detectada no município.

Ao instaurar um inquérito sobre o tema, o promotor de Justiça Fábio Reis de Nazareth, da promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária de Contagem, afirmou que não é possível menosprezar o direito de crianças e adolescentes ao lazer e à liberdade de ir e vir, sem uma justificativa adequada.

Essa não é a primeira vez em que shoppings da Grande Belo Horizonte tentam evitar encontros de adolescentes. O assunto ganhou repercussão a partir de 2014, quando jovens passaram a marcar “rolezinhos” em centros de compras, chegando a reunir centenas de pessoas. Na época, vários malls brasileiros tentaram proibir a entrada de adolescentes desacompanhados, mas as medidas logo caíram, frente às críticas de que a medida poderia representar discriminação social.

Por meio de nota, o ItaúPower Shopping informou que está à disposição da Promotoria de Justiça de Contagem e que a” medida é uma resposta ao cenário de insegurança sanitária desencadeado pela presença de um alto número de menores circulando pelo mall sem máscaras de proteção nos últimos finais de semana”.

Veja a nota do shopping na íntegra:

“ItaúPower Shopping esclarece que está à disposição da Promotoria de Justiça de Contagem e que medida é uma resposta ao cenário de insegurança sanitária desencadeado pela presença de um alto número de menores circulando pelo mall sem máscaras de proteção nos últimos finais de semana. “Temos seguido os protocolos de segurança com muito rigor e nos sentimos preocupados com o comportamento dos menores nas nossas instalações. Já tentamos conversar, em observância ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), mas infelizmente a abordagem não provocou mudanças de comportamento. Assim, em respeito aos menores, às suas famílias e aos demais públicos, os convidamos a virem ao shopping acompanhados de seus pais ou responsáveis para, juntos, zelarmos pela saúde de todos”, convoca Leonardo Andrade, superintendente do ItaúPower Shopping.

Situado em Contagem, o shopping segue os pilares do município no enfrentamento da Covid-19, o Programa Minas consciente e os preceitos do Pacto pela Vida. “Queremos um Natal de saúde para todos. Nossas portas estão abertas às famílias, a quem convidamos a nos apoiar no processo de conscientização e proteção de todos os públicos que frequentam o mall”, conclui”.

Fonte: O Tempo