Bombeiros resgatam cão que caiu em cisterna com 10m de profundidade em Minas

Um cão de médio porte e sem raça definida foi resgatado na manhã deste domingo (19) pelo Corpo de Bombeiros após cair em uma cisterna de aproximadamente 10 metros de profundidade em Montes Claros, no Norte de Minas.

De acordo com os militares, o cãozinho havia caído no local durante a madrugada, mas a presença no interior do local só foi percebida pelo dono durante a manhã.

Ainda, segundo a corporação, foram utilizados EPIs específicos e também um “aparelho de poço” para o resgate do animal.

O cão foi retirado da cisterna com segurança e ficou aos cuidados do dono.

