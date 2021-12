Brasil investe no turismo sustentável

O setor do turismo brasileiro é um dos que se recuperou mais rapidamente dos prejuízos gerados pela pandemia de covid-19. A afirmação é do ministro do Turismo, Gilson Machado, entrevistado do Brasil em Pauta deste domingo (19). Segundo Machado, dos 378 mil empregos gerados em agosto deste ano, 180 mil foram gerados pelo setor. E a expectativa é de que, até fevereiro, 500 mil empregos sejam gerados no setor.

De acordo com o ministro do Turismo, o estande do Brasil é hoje um dos mais visitados na Expo Dubai 2020, uma feira mundial da qual participam 190 países que mostram tudo que têm de melhor. “Destes, nosso país está em quarto lugar no número de visitantes”, afirma Machado. Ele diz que o Brasil mostra, em seu estande, como fazer preservação e conservação ambiental. O ministro diz que o país tem conservados 66% do seu território. Só a Amazônia teria 84% da área preservada, segundo Machado.

Essas caraterísticas fazem do nosso país um destino singular. “A maior biodiversidade do mundo está no Brasil. Esse é um grande atrativo econômico que o Brasil tem: é exatamente a sua natureza preservada”, destacou.

Machado falou também sobre a retomada dos cruzeiros no país e Selo Turismo Sustentável. A entrevista completa você confere no Brasil em Pauta, que vai ao ar às 19h30 deste domingo, na TV Brasil.