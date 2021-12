Capinópolis: milhares de crianças recebem brinquedos de natal

Papai Noel levou alegria às crianças em Capinópolis | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. Papai Noel trouxe alegria, brinquedos e sorrisos às crianças de Capinópolis na tarde do deste sábado, 18 de dezembro. A praça João Moreira de Souza ficou lotada de pequenos ansiosos para pegar seu brinquedo.

Assista à reportagem:

Foram distribuídos carrinhos, bonecas e bolas de boa qualidade — alguns nem esperaram chegar em casa e deram início à diversão ali mesmo, na praça. Outras diversões estavam espalhadas pela praça.

Larissa de Souza Silva achou a boneca linda. “Achei o evento muito bom, e achei essa boneca muito legal e linda!”.

A pequena Maitê Alvarenga resolveu dar seu próprio nome à boneca.

Grandes filas foram formadas, mas segundo o senhor João Batista, valeu a pena. “Fiquei meia horinha na fila, mas valeu a pena, os brinquedos são muito bons”.

O Papai Noel recebeu as crianças durante o evento.

O trabalho voluntário na distribuição dos brinquedos fez a diferença. Maria Aparecida da Costa, voluntária, disse que o evento foi “maravilhoso, muito bom”.

Tanusa Aparecida Silva e o marido Jailson levaram os três filhos até a praça central. Tanusa destacou a importância da distribuição de brinquedos. “Eu acho muito bom, porque é gratificante para as meninas [se referindo às filhas], pois tem muita gente que não tem condições de terem brinquedos no natal”.

Devido a alta demanda, os brinquedos não paravam de chegar. Segundo a prefeitura, foi feito um investimento de cerca de R$41 mil — um valor considerado pequeno, diante de tamanha alegria proporcionada às crianças. O prefeito Cleidimar Zanotto falou deste momento especial.

“A gente vê a praça cheia de crianças, com felicidade, brincando, pegando seu presente, é muito gratificante”.

As festividades natalinas tiveram início com as luzes de natal, com a chegada do Papai Noel no dia 11 de dezembro e com a Caravana Iluminada no dia 17.

Mais uma vez o trabalho voluntário só foi possível por meio de parcerias. Maranhão representou a Usina CRV Industrial no evento. “Mais uma vez, a CRV Industrial chega junto à prefeitura, para trazer um pouco de conforto, não só para as famílias, mas, principalmente, para as crianças. A gente tem que abraçar a causa, não só gerando emprego, mas dando alegria neste momento tão difícil”, disse Maranhão.

O vereador João Makhoul falou em nome do Grupo Transcap. “Mais um ano o Grupo Transcap vem ajudando o município e as crianças, que têm uma importância muito grande, fundamental para o desenvolvimento e o futuro do nosso país e da nossa cidade”.

Outros parceiros também viabilizaram a entrega de brinquedos — Urbano Campos Ribeiral, Termo Elétro, Gilson Jose Rezende (Prestador de serviço CRV), JDL prestadora de serviço e Construcenter Garcia.

A fonte luminosa deu um toque mágico no início da noite — inspirando o clima natalino.

Fotos: