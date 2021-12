Capinópolis: servidores do município e familiares participam de festa de final de ano

Capinópolis, Minas Gerais. Uma grande festa de encerramento do exercício 2021 dos servidores do Município de Capinópolis, foi realizada neste domingo (19.dez.2021), no Parque de Exposições João de Freitas Barbosa.

Entre funcionários e familiares, cerca de duas mil e quinhentas pessoas participaram da festa. A festa foi embalada pela dupla sertaneja Rony e Michel, que relembraram grandes sucessos sertanejos e da MPB.

Os servidores mais antigos do município foram homenageados. Brindes também foram sorteados.

Para Cleidimar Zanotto, prefeito de Capinópolis, reconhecer o trabalho do funcionalismo público é valorizar os bons resultados que são levados à sociedade.

“Essa festa de confraternização é o reconhecimento do trabalho do funcionalismo público. É um evento feito por voluntários dedicados, que buscam o melhor para seus pares. As parcerias que viabilizaram o evento também devem ser ressaltadas — o Abrigo Frederico Ozanan emprestou as tendas e o Curso de Liderança Cristã (CLC) — da Igreja Católica— cedeu a mão de obra para preparação da alimentação”, disse o prefeito de Capinópolis.

O deputado federal Zé Vitor (PL) e o deputado estadual Raul Belém (PSC) participaram do evento.

Fotos do evento: