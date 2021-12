Ceia de Natal: Comerciantes do Mercado Central estão otimistas com vendas

No último fim de semana antes do Natal, quem busca os produtos típicos da ceia se mistura aos frequentadores de todos os domingos dos bares e restaurantes do Mercado Central. Entre os comerciantes, a expectativa é de uma recuperação mais intensa do setor neste Natal – e eles contam com o desejo dos consumidores de comemorarem com a família.

“Natal é só uma vez por ano, então o pessoal está comprando sim, mesmo que sejam produtos importados e, por isso, mais caros”, conta o comerciante Geraldo Campos, que tem uma loja de castanhas e nozes no Mercado há 58 anos. Para ele, o importante é que este ano já está sendo melhor do que o ano passado. “Para esse segmento em que a gente atua, o fim de ano é sem dúvida a época mais importante. Eu acredito que a gente ainda não tenha o volume de 2019, mas eu acho que, considerando todas as circunstâncias, a gente pode ficar satisfeito com o que estamos tendo. Temos que agradecer por termos sobrevivido à pandemia. Natal a gente ainda vai ter vários, nos próximos anos”, afirma.

A psicóloga Simone Silva aproveitou o domingo para adiantar as compras para a ceia. Nos planos, uma refeição bastante farta, com variedade de carnes, frutas e castanhas. “A gente pesquisou e veio conferir os preços. Teve um aumento em relação aos anos anteriores, mas vamos manter a tradição. O encontro de Natal com a família é só uma vez ao ano e o pessoal gosta bastante, então não vamos abrir mão”, conta.

Segundo o diretor financeiro do Mercado Central, Cleiton Valadares, o movimento desta época do ano é importante para os vendedores de todos os segmentos: “O Mercado é muito tradicional na área de queijos e bebidas, por exemplo, que são muito usados nas cestas de Natal”. E ele não esconde o otimismo para o fim de ano: “Acho que vai ser um ano muito bom. As pessoas já estão vacinas e todo mundo está com saudade de se reunir, se abraçar. Tudo isso está influenciando”, diz.

Papai Noel

Neste domingo (19), o próprio bom velhinho foi escalado para reforçar a atração aos consumidores. A ação, promovida pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), levou o Papai Noel da feira da Afonso Pena até o coração do Mercado Central. O presidente da entidade, Marcelo de Souza e Silva, explicou que a atração está percorrendo vários pontos de BH neste fim de ano. “Nós estamos andando com o Papai Noel pela cidade toda, e não podíamos deixar de vir ao Mercado Central. O Mercado acolhe todo mundo, e esta é a intenção do Papai Noel, que deixa as pessoas tirarem foto e dá carinho a todas as pessoas”, comenta. Antes do Mercado, o bom velhinho ainda passou pela Feira da Afonso Pena, também no centro de BH.

