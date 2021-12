Choque de realidade na final entre Vakifbank e Conegliano

O vôlei com conhecimento e independência jornalística

Ankara, Turquia.

Foi um jogo memorável.

Ginásio lotado, público participativo, gente de todas as idades, autoridades e frio, pelo menos do lado de fora.

Um espetáculo antes, durante e depois da decisão. A FIVB, Federação Internacional de Vôlei, deu um show, literalmente falando, e transformou a final do Mundial de Clubes num espetáculo.

Na quadra uma partida de alto nível.

Era a final dos sonhos.

O Vakifbank carregava o peso de fracassar na hora H contra o Conegliano. As italianas apostavam as fichas no retrospecto recente e em Egonu.

O equilíbrio indicava que o campeão fosse conhecido em 5 sets. Ainda bem. O evento merecia terminar dessa forma, com emoção e dramaticidade.

O time turco foi mais equilibrado em Ankara. Do início ao fim e talvez por isso tenha conquistado o título.

Na final errou menos, sacou melhor, foi mais efetivo na recepção e ganhou o título no conjunto e na força do ataque.

O Conegliano foi Egonu e se não fosse Sylla dificilmente teria sobrevivido até o quinto set.

Sobre o vôlei brasileiro aqui em Ankara, é bom que se diga, não se trata de menosprezo ou algo do gênero. Só quem viu a final do Mundial de Clubes dentro do ginásio e conviveu de perto durante uma semana é capaz de sentir a diferença abissal entre os principais clubes brasileiros e europeus.

Estrutura inclusive.

Quantidade também, passando pela parte estatísitica e equipamentos de última geração, lembrando que não cabe nenhuma crítica aos ótimos profissionais do Minas e Praia Clube, extremamente capacitados.

Óbvio que a moeda interfere.

Boa parte das melhores jogadoras das principais seleções do mundo está distribuída na Itália e Turquia.

Se os clubes brasileiros não reagirem e mudarem a mentalidade, saindo das mãos da CBV, nada acontecerá de diferente nas próximas edições.

Falar do evento e comparar com o que temos nos campeonatos organizados seria covardia e constrangedor.

Ankara mostrou como é de verdade a relação com os patrocinadores. Outra aula de organização, publicidade e marketing.

Inovação. Envolvimento dos fãs e jogadores no evento, isso sem contar a questão digital.

Enquanto isso, a retrógrada Superliga, sem o VAR, não expoẽ aqueles que pagam a conta, limita o espaço e se preocupa com a quadra poluída, enquanto a sujeira continua na própria entidade.

Fonte: O Tempo