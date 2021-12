Condutor de caminhonete foge após bater em caminhão e passageiro morrer em MG

O passageiro de uma caminhonete morreu após o veículo em que ele estava bater na traseira de um caminhão estacionado no bairro Tabajaras, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Informações iniciais da ocorrência davam conta de que duas pessoas estariam feriadas no local.

Apesar disso, ao chegarem, os militares do Corpo de Bombeiros constataram que o motorista da caminhonete havia evadido do local ao ver que o passageiro havia morrido. Ele está sendo procurado pela Polícia Militar.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima ficou preso às ferragens e os militares precisaram ralizar o trabalho de desencarceramento. Um médico atestou a morte da vítima. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

