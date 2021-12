Covid-19: Minas registra 15 óbitos e 94 novos casos em 24 horas

Minas Gerais registrou 15 óbitos e 94 casos de pessoas infectadas pela Covid-19 em 24 horas. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado neste domingo (19) pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Como de praxe, aos finais de semana o informativo não traz detalhes sobre a situação do coronavírus nos municípios mineiros.

Com os número do boletim, o Estado já registrou desde o início da pandemia, em março do ano passado, 2.216.886 casos de pessoas infectadas pela doença e 56.567 mortes. Ao todo, 2.147.305 mineiros se recuperaram do coronavírus no Estado e 13.014 casos estão em acompanhamento.

Fonte: O Tempo