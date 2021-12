Cruzeiro relembra gol inusitado de Ronaldo contra o Bahia

Um momento inesquecível de Ronaldo no Cruzeiro ocorreu num jogo diante do Bahia, no Mineirão. Na ocasião, ele marcou cinco gols, na goleada celeste por 6 a 0, no dia 7 de novembro de 1993. mas um deles entrou especialmente para a história e foi relembrado pelo clube neste domngo (19), num poste na rede social oficial do clube.

“Rodolfo Rodrigues ficou fazendo gracinha ali e o Ronaldo foi lá e tomou a bola dele”, narrava Pequitito Reis, à época na rádio Globo, após o atacante roubar a bola praticamente das mãos do arqueiro e mandar às redes.

O próprio jogador brincou após o jogo perguntando se o gol havia sido filmado.

