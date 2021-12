‘É minha vez de tentar abrir portas para o Cruzeiro’, diz Ronaldo

“Em 25 de maio de 1993, entrei em campo pela primeira vez como profissional. Lembro como se fosse ontem da minha emoção ao receber a camisa do Cruzeiro. Eu só tinha 16 anos”. Com essas palavras, esse mesmo Ronaldo, agora com 45 anos e proprietário da SAF Cruzeiro – negócio selado no último sábado – reforça sua ligação com a Raposa. O dono da bola celeste postou, em carta aberta nas redes sociais, que não quer o herói do clube mas, sim, o responsável por trazê-lo novamente aos anos de glórias.

A transação deste fim de semana repercute internacionalmente no mundo da bola, e soa como música aos ouvidos do cruzeirense que, sem nenhuma modéstia, crê que o Fenômeno é a salvação para o clube sair do atoleiro: são R$ 1 bilhão em dívidas. Dos R$ 400 milhões a serem investidos, serão R$ 80 milhões no próximo ano. Ainda assim, o ídolo é modesto.

“O que eu sei é que aquele garoto que aprendeu no Cruzeiro que os seus sonhos eram possíveis me faz hoje acreditar que é possível tirar o clube de refém dessa crise. Chegou a hora de voltar. É a minha vez de tentar abrir portas para o time. Não como herói. Não com super poderes para, sozinho, mudar a realidade. Mas com imensa responsabilidade”, disse Ronaldo.

Fonte: O Tempo