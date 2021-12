Entenda tudo sobre o negócio envolvendo a SAF Cruzeiro e Ronaldo

No último sábado (18), foi anunciada a compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) Cruzeiro por uma empresa do ex-jogador Ronaldo Fenômeno. A venda para Ronaldo foi validada no dia seguinte a esse aval, em live com o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, e Ronaldo.

O valor divulgado foi de R$ 400 milhões, investidos em cinco anos de operações. Para efeito de comparação, o clube reuniu receitas de R$ 69 milhões no primeiro semestre de 2021.

O Cruzeiro fundou sua SAF na semana passada. Já comunicou à CBF para transferir os direitos de competição e de contratos de jogadores do clube associativo para a empresa. É o primeiro clube que faz essa operação nos termos da nova lei da Sociedade Anônima do Futebol.

Votação

Na última sexta-feira (17), os poderes do clube aprovaram que fosse vendido até 90% da SAF do Cruzeiro. O objetivo é o reequilíbrio financeiro e operacional do departamento de futebol.

O que foi assinado entre Cruzeiro e Ronaldo?

Um protocolo de intenções, o que significa que a transação ainda não está concluída. De acordo com a XP Investimentos, principal mediadora do negócio, a operação está sujeita a algumas condições, especialmente à verificação de contratos e documentos.

O próprio Ronaldo destacou que será feita essa etapa de validação, conhecida como “due diligence”, em entrevista concedida a seu canal de transmissões ao vivo pela internet. Esse tipo de auditoria costuma demorar alguns meses.

Qual empresa de Ronaldo vai comprar o Cruzeiro?

Será a Tara Sports. Fundada em Madri, ela já adquiriu e administra o Real Valladolid — clube espanhol também comprado por Ronaldo. O único sócio e administrador é o próprio Ronaldo Nazário pelos registros comerciais espanhóis.

E as dívidas do Cruzeiro?

O Cruzeiro tem uma dívida líquida em torno de R$ 1 bilhão, e ela ainda continua com o clube associativo. A SAF, porém, tem a obrigação de repasse de 20% da sua receita, e 50% dos dividendos, para pagar os débitos, nos termos da nova lei da sociedade anônima. Ou seja, a empresa de Ronaldo terá em torno de 80% da receita livre para custear o futebol do clube.

A previsão é que o montante inicial seja utilizado para sanar algumas dívidas emergenciais, tendo como principais objetivos o pagamento de salários atrasados desde outubro e o fim do “transfer ban”, sanção da Fifa que impede o clube de registrar novos atletas em razão das dividas. Até o momento, o Cruzeiro já se acertou com dez reforços para a próxima temporada, mas ainda não pode regularizarizá-los junto á CBF.

Na esfera judicial, antes da criação da SAF, a diretoria do Cruzeiro já havia se comprometido a apresentar, até janeiro de 2022, um plano de pagamento das dívidas no Tribunal Regional do Trabalho e no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Até lá, estão suspensas as execuções em andamento contra o clube.

Ronaldo já anuciou que vai destinar R$ 80 milhões ao clube, que seria para quitar parte dessas dívidas. A expectativa é que o ex-jogador injete dinheiro para resolver as dívidas urgentes.

E quando começa?

O Fenômeno sinalizou que o trabalho se inicia “imediatamente”. O astro desmarcou uma viagem de férias com a família para Dubai (Emirados Árabes) e prometeu estar presente em Belo Horizonte para as comemorações do aniversário de 101 anos de fundação do Cruzeiro, no dia 2 de janeiro.

