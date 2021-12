LNF: Por título inédito, Cascavel recebe Magnus, que ainda quer o bi

O campeão da temporada 2021 da Liga Nacional de Futsal (LNF) será conhecido neste domingo (19). A partir das 11h (horário de Brasília), Cascavel e Magnus se enfrentam no ginásio da Neva, em Cascavel (PR), com transmissão ao vivo da TV Brasil.

O primeiro confronto já foi. Agora, é tudo ou nada valendo o título da #LNF2021 🏆

No próximo domingo, 19 de dezembro, às 11h, tem o último duelo da temporada.

Transmissão ao vivo do @sportv, LNFTV, @TVBrasil e @tvcultura . #FinaisLNF2021 #CASxMAG pic.twitter.com/7xUGoCCZeO — LNF (@lnfontime) December 15, 2021

A Serpente Tricolor está em vantagem por ter vencido o primeiro jogo da final por 3 a 1, no último domingo (12), em Sorocaba (SP). A TV Brasil transmitiu o duelo. Ernani (dois gols) e Zequinha balançaram a rede dos paulistas, e o ala Leozinho descontou. Os paranaenses asseguram a taça inédita em caso de empate. O Cachorrão tem de ganhar no tempo normal e na prorrogação para conquistar repetir 2020 e ficar com o título.

A campanha do Cascavel já é histórica, pois a equipe nunca havia chegado à final da LNF. Empolgada, a torcida esgotou, em apenas quatro horas, os cerca de 1,3 mil ingressos colocados à venda na última segunda-feira (13). A equipe teve dois atletas listados para a seleção do campeonato, eleita pelos votos de mais de 30 mil torcedores: o fixo Carlão e Roni, artilheiro da Liga ao lado do pivô Dieguinho (Joinville), com 17 gols.

“[O segundo jogo] vai ter que ser diferente porque eles [Magnus] precisam vencer no tempo normal e na prorrogação. Acho que eles serão mais agressivos e a gente tem que ter a atenção redobrada. Vamos ter que nos preparar melhor ainda do que no primeiro jogo”, avaliou Roni em entrevista ao site da LNF.

O Magnus, por sua vez, disputa a quinta final da Liga Nacional e pode erguer o troféu do maior campeonato de futsal do país pela terceira vez em oito anos de história. O atual campeão também teve dois atletas na seleção da LNF (os alas Leandro Lino e Leozinho), além do técnico Ricardinho. Outro destaque é o pivô Charuto, que divide a artilharia do time com o fixo e capitão Rodrigo, ambos com dez gols.

“Acredito que nossa equipe não jogou bem como costuma jogar em casa. Acredito que temos condições de fazer um grande jogo lá em Cascavel. Estamos muito confiantes em fazer tudo melhor: marcar e atacar. Tenho certeza de que vamos sair de lá com o título”, afirmou Charuto, também ao site da Liga Nacional.

Será o segundo embate entre Magnus e Cascavel em 2021. Em julho, eles jogaram pelas semifinais da Taça Brasil, em Dourados (MS), com vitória paulista por 4 a 1. No ano passado, Cachorrão e Serpente Tricolor duelaram pelas quartas de final da LNF. Depois de empatar por 3 a 3 como visitante, a equipe de Sorocaba ganhou em casa por 6 a 2 e avançou de fase.