Manifestantes pedem instalação de fábrica da Heineken em Pedro Leopoldo

Manifestantes fizeram um ato na manhã deste domingo (19), na praça da Prefeitura de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, para pedir que a fábrica da cervejaria Heineken seja construída na cidade.

A empresa anunciou que desistiu de construir o empreendimento no município, após a obra ser embargada na Justiça, a pedido do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), que argumentou que a instalação da cervejaria no terreno pretendido poderia gerar um grande impacto ambiental.

O ato deste domingo teve o apoio de moradores e autoridades de Pedro Leopoldo. A expectativa era de um investimento da ordem de R$ 1,8 bilhão por parte da Heineken. Segundo a vice-prefeita e secretária de Planejamento Urbano da cidade, Ana Paula Santos, a previsão é de que cerca de 1.000 empregos também fossem gerados e por isso, mesmo com o anúnico da desistência por parte da empresa, a prefeitura ainda tenta conversar com a cervejaria.

“A vinda dela nos trouxe uma esperança muito boa, porque a Heineken não vem sozinha, tem outras empresas prestadoras de serviço também. O que a população mais precisa hoje é de emprego e a gente viu uma grande oportunidade na instalação. Por isso a gente está lutando até a última hora. Enquanto existir 1% de chance a gente está lá pedindo para que fiquem”, disse.

Ana Paula explica que após o ato, a prefeitura vai encaminhar um manifesto para a Heineken pedindo a permanência da empresa na cidade e a ideia é tentar marcar uma reunião com representantes da empresa.

“A gente vai mandar o manifesto pra eles e chamar para uma conversa para que a gente entenda o que a empresa está pensando. Queremos ver se eles não tem interesse em outra área, ou até mesmo naquela, porque a gente acredita que dá para chegar em um meio termo e compatibilizar a implantação da empresa com a preservação ambiental”, disse.

Juiz de Fora

O anúncio da desistência da Heineken de implantar uma fábrica em Pedro Leopoldo já chamou a atenção da Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata. Na última quinta-feira (16), em coletiva de imprensa, a prefeita do município, Margarida Salomão (PT), afirmou que tem interesse em levar a fábrica para Juiz de fora e que está tratando do assunto com seriedade.

Entenda o caso

A construção da fábrica da Heineken em Pedro Leopoldo foi anunciada em dezembro de 2020 e comemorada pelo governo de Minas, diante da perspectiva de um investimento de R$ 1,8 bilhão no Estado.

A empresa formalizou o pedido de licenciamento ao governo mineiro em junho deste ano, segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), e recebeu autorização para iniciar as obras dois meses depois. A secretaria afirma que, segundo as informações apresentadas pela empresa, não haveria indício de dano irreversível às cavidades da Lapa Vermelha.

Já o ICMBio avaliou que as informações apresentadas pela Heineken foram insuficientes e que a obra pode ter potencial de impacto ambiental, por isso aguarda novos dados da empresa. No último mês, o Ministério Público também abriu inquérito civil para apurar possíveis impactos ao patrimônio cultural da região com a instalação da fábrica.

A principal preocupação do MP era com o sistema hidrológico da região. Além disso, o órgão alegava temor em relação a impactos negativos e poluidores do sítio arqueológico. Bem próximo do local em que seria construída a fábrica foi descoberto o crânio de Luzia, fóssil humano mais antigo das Américas. O MP, inclusive, chegou a recomendar à Semad a suspensão da licença.

Na semana passada, a pasta informou que não aceitou a recomendação, mantendo a licença, mas que realizaria uma construção conjunta com o MP para se chegar à melhor definição para o caso.

Fonte: O Tempo