Metrô de BH terá paralisação na próxima quinta-feira

Os metroviários de Belo Horizonte irão paralisar as atividades a partir da meio-noite de quinta-feira (23). A decisão foi tomada em assembleia feita pelo Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro-MG) neste domingo (19).

De acordo com o presidente do sindicato, Romeu José Machado Neto, a categoria questiona uma nova resolução do Conselho de Parcerias de Investimentos, do Governo de Minas Gerais, que veda a possibilidade dos empregados de Belo Horizonte solicitarem transferência para outras unidades. Segundo Romeu, a resolução afronta o acordo coletivo vigente, que permite o pedido de transferência.

“Houve também, por parte da empresa, a movimentação de alguns empregados para a administração, mas sem critério algum. E o acordo dá a todo e qualquer empregado da CBTU BH, atualmente, a oportunidade de transferência”, explica.

