Minas foi até onde deixaram chegar. Simples assim.

Ankara, Turquia.

Não dava.

É preciso reconhecer.

O Minas foi até onde poderia chegar, ou até onde deixaram chegar. Questão de interpretação.

4 jogos, 3 derrotas e uma vitória, contra o Altay, do Cazaquistão.

O jogo que valeu o bronze foi o retrato do time no Mundial de Clubes aqui na Turquia. Uma equipe inconstante, extramamente frágil na recepção e com lampejos do Minas da temporada passada.

Raros, é verdade.

Os dois sets equilibrados contra o Conegliano na véspera deixaram no ar a sensação que o Minas havia reencontrado o caminho.

Só sensação.

O Minas sofreu demais no passe e foi basicamente dominado pelo Fenerbahçe, de Fedorovtseva. O segundo set é para apagar da memória de quem esteve em quadra. Uma surra inacreditável.

Quem entrou não resolveu.

Nem a presença de Thaísa, nitidamente jogando no sacrifício, algo elogiável, resolveu.

O foco principal da temporada não era Mundial de Clubes, mas a passagem do Minas por Ankara pede no mínimo reflexão.

Fonte: O Tempo