Mulher morre em colisão frontal de carros na MG-260, no Centro-Oeste de MG

Uma mulher de 33 anos morreu na tarde deste sábado (18), em um acidente entre dois carros na MG-260, na altura do município de Cláudio, na região Centro-Oeste de Minas. A vítima estava em um Fiat Uno Vermelho. Um homem de 38 anos, que estava em uma Fiat Strada ficou ferido e precisou ser levado para receber atendimento médico.

O acidente foi filmado pelo condutor de um outro veículo que estava na via. As imagens mostram que, minutos antes do acidente, o condutor estava andando em zigue-zague na pista. Em certo momento, ele invade a contra-mão da via e bate de frente com Uno.

O motorista que fazia a filmagem desce na hora do veículo e pede uma ambulância seja chamada. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher teve politraumatismo e a morte dela foi constatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A perícia da Polícia Civil foi acionada e após os trabalhos, o corpo da vítima que estava preso nas ferragens foi retirado pelos bombeiros para seguir para o Instituto Médico Legal (IML). O homem foi encaminhado para receber atendimento médico na Santa Casa de Cláudio. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Com a batida, óleo dos dois carros chegou a vazar na pista e os bombeiros trabalharam para retirar o fluído da pista. A Polícia Militar Rodoviária acompanhou a ocorrência.

