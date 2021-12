Rubens Menin parabeniza Ronaldo Fenômeno por compra do Cruzeiro

O patrocinador e credor do Atlético, Rubens Menin, procurou o novo proprietário do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, a fim de parabenizá-lo na nesse sábado (18). O empresário ligou para o ex-jogador e o felicitou pela aquisição da Raposa.

De acordo com o sócio da XP Investimentos, Pedro Mesquita, o presidente do Conselho da MRV Engenharia enalteceu o acordo firmado pelo antigo atacante.

“Gostaria de extaltar o FAIR PLAY. Ontem [sábado], após o anúncio da operação com o Ronaldo, recebemos a ligação do Rubens Menin, exaltando o grande negócio que estávamos fazendo e elogiando o Ronaldo por estar investindo no futebol brasileiro. Todos têm seu clube do coração e devem torcer muito para esse time dentro de campo! Fora do campo, o futebol precisa estar unido, pois somente juntos conseguiremos ter os melhores times no país do futebol”, comentou.

Ronaldo Fenômeno desembolsará R$ 400 milhões pela compra de 90% das ações do Cruzeiro. O ex-jogador atuará ao lado de outros empresários na aquisição do clube.

Fonte: O Tempo