Suspeito de estuprar mulher em show de pagode é procurado pela PM em Santa Luzia

Militares estão à procura de um homem suspeito de estuprar uma mulher de 19 anos dentro do estacionamento de um evento de pagode que ocorreu na noite deste sábado (19), no Mega Space, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a aspirante Caroline, do 13º Batalhão da Polícia Militar, a mulher contou que havia conhecido o rapaz pelo Tinder e marcou de encontrá-lo no show.

“A chamada é de 3h30 da manhã e a vítima estava registrando a ocorrência no 13º batalhão, no bairro Tupi. Ela contou que conheceu o homem em um aplicativo de paquera e marcou de ir com ele no show. Em certo momento, ela pediu que ele a levasse em casa. Ela disse que no estacionamento ele a forçou a ter relações sexuais”, explicou a aspirante.

A mulher relatou ainda que após ser estuprada, o homem a deixou às margens da rodovia. “Um outro cidadão passou pelo local, viu ela chorando bastante, a colocou no carro e foram pro batalhão”, disse a militar.

Os policiais fizeram um rastreamento na região, mas o homem ainda não foi encontrado.

Fonte: O Tempo