Canápolis: corpo de professor desaparecido é encontrado dentro de veículo acidentado

Professor universitário foi encontrado morto dentro de um carro em Canápolis, cidade mineira a 50 quilômetros de Itumbiara (Foto: Divulgação – Redes Sociais)

Canápolis, Minas Gerais. Os bombeiros de Minas Gerais e do estado de Goiás encontraram o corpo do professor universitário, desaparecido desde o dia 16 de dezembro. O corpo de Leonardo Guimarães Garcia, de 46 anos, foi encontrado dentro do carro acidentado, por volta de 11h16 do último domingo (19), às margens da BR-153, na altura do km 47, próximo às Canápolis. O veículo estava dentro de um córrego na região da ‘moeda’ e o professor apresentava politraumatismo.

O professor viajava de Anápolis-Go, com destino à Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Carro em que o professor viajava estava acidentado às margens da BR-153

De acordo com a assessoria dos bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba, uma grande operação foi montada para encontrar o professor. Ainda de acordo com os bombeiros, o último contato com os familiares teria ocorrido na quinta-feira dia 16, sendo que por volta das 12h45 do mesmo dia, câmeras de uma praça de pedágio na cidade de Itumbiara-GO haviam registrado a passagem do veículo da vítima pelo local.

Diante das informações bombeiros de Itumbiara-GO foram acionados na sexta-feira, 17, e iniciaram de imediato as buscas na região. No inicio da noite do sábado, 18, os bombeiros de Minas Gerais também foram acionados e se juntaram nas equipes de buscas.

Além dos bombeiros dos dois estados, a Polícia Militar de Minas Gerais, a concessionária que administra a rodovia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia da Polícia Civil também participaram da ocorrência.

Imagens/Bombeiros

Foram enviados para o local, bombeiros das cidades de Ituiutaba, Tupaciguara, Araguari, Uberaba e Uberlândia. Dentre os bombeiros que participaram das buscas haviam equipes de buscas com cães e RPA (Drones). O Helicóptero Arcanjo do CBMMG também foi acionado e realizou sobrevoo no local onde foi detectado ultimo sinal do telefone celular da vítima.

Pela dinâmica observada no local, o carro teria atravessado a pista contrária, vindo o veículo a cair em uma ribanceira de aproximadamente 12 metros de profundidade.

O automóvel estava caído de forma lateralizada, com parte do veículo dentro de um córrego. A vegetação estava bastante fechada, o que não possibilitava visualizar o carro mesmo por quem estivesse passando pela rodovia

Após o trabalho da perícia técnica o corpo da vítima foi retirado pelos Bombeiros e repassado à funerária.