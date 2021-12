Capinópolis: cirurgias de catarata são realizadas em mutirão no Hospital FAEPU

O senhor Jonas Elias de Medeiros passando por análise com o Dr. Otávio Augusto | Foto: Secretaria de Saúde

Capinópolis, Minas Gerais. O Município de Capinópolis, por meio da Secretaria de Saúde, viabilizou 30 cirurgias de catarata aos pacientes de Capinópolis. O mutirão ocorreu no último sábado (18.dez.2021), no Hospital FAEPU.

Os procedimentos cirúrgicos foram realizados pelo médico Dr. Otávio Augusto Londero dos Santos, de Uberlândia.

Os pacientes que demandam cirurgia nos dois olhos, realizam o procedimento em apenas um, remarcando a segunda cirurgia.

O senhor Jonas Elias de Medeiros, 72 anos, fez a cirurgia de catarata no olho esquerdo.

“Em 2019, quando foi renovar a carteira de habilitação, o médico disse que, provavelmente, não passaria da próxima vez, já que a catarata estava avançada. Em junho deste ano, fui renovar e não passei. Fiz a cirurgia no sábado, o médico e bem atencioso. Não senti dor. A tarde, voltei para fazer uma revisão e eu disse para o médico — já estou vendo o senhor. Hoje [segunda-feira], já vejo tudo limpo”, disse o senhor Jonas ao Tudo Em Dia.

O Município de Capinópolis disponibilizou 129 cirurgias de catarata em 2021, mesmo com as suspensões proporcionadas pela pandemia da covid-19. O investimento do município ultrapassou R$100 mil.

Capinópolis ainda conta com uma demanda reprimida por cirurgias de catarata, no entanto, Giovani Mafioleti, secretário de Saúde, quer zerar a fila de espera ainda no primeiro semestre de 2022.

“Atualmente temos uma fila de espera de aproximadamente 90 pacientes. Para o ano de 2022 faremos diversos mutirões aqui mesmo em Capinópolis, e nossa expectativa é de zerar essa fila de espera ainda no primeiro semestre, para atender as demandas com no máximo 30 dias”, disse o secretário de Saúde.

Pacientes aguardando procedimento cirúrgico no Hospital Faepu | Foto: Secretaria de Saúde

A catarata

Em grande parte, os casos de catarata tem um desenvolvimento lento, que pode levar muitos anos. O principal sintoma é a visão embaçada, em muitos casos, causada pelo envelhecimento do cristalino, entretanto, doenças sistêmicas também podem levar à catarata.

Busca contínua pela qualidade na saúde pública

Mesmo com os desafios da pandemia, Capinópolis continua realizando cirurgias eletivas e partos. As cirurgias de urgências são encaminhadas para a rede de saúde — Hospital São José, de Ituiutaba, e outros hospitais credenciados ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro — CISTM.

Em 2021 foram realizados mais de 900 procedimentos cirúrgicos em pacientes de Capinópolis.