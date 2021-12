Cruzeiro abre pré-venda do Fan Token para torcedores do clube

Começa a partir desta segunda-feira (20) a pré-venda do Cruzeiro Fan Token (CRZ), ao valor de R$ 6,10 a unidade. Quem adquirir até o dia 22 de dezembro terá um desconto especial de 5% na transação. Clientes que possuírem a moeda (cripto) da LUNES, terão um desconto adicional de 5% neste primeiro momento.

Como comprar o Fan Token?

O processo de aquisição é simples e rápido. Basta acessar o site https://cruzeiro.foottoken.com e clicar no botão de compra. Escolha então o valor desejado para a compra, preencha as informações de cadastro e depois concorde com os termos de serviço. Na sequência, selecione a melhor forma de pagamento.

O objetivo do Fan Token do Cruzeiro

Em busca de sua reestruturação financeira, o Cruzeiro vem buscando ativos no mercado. E é justamente neste caminho que o Fan Token da nação celeste se encaixa, tendo como principal objetivo auxiliar na melhoria da gestão do clube, fazendo com que a transparência das decisões fique mais evidente para torcedores que, inclusive poderão ajudar neste processo, gerar novas fontes de receita e engajamento, maior exposição, além de outros benefícios.

A moeda do Cruzeiro

A FAARO, empresa de gestão de colecionáveis, criou uma collection exclusiva do Cruzeiro Fan Token (CRZ). Quem for o dono da maior compra, de valor igual ou superior a R$ 1 milhão, receberá uma recordação inesquecível e exclusiva do Cruzeiro. Trata-se uma moeda em ouro branco com pedras preciosas, avaliada em R$ 200 mil. Já as vendas acima de R$ 500 mil receberão moeda em ouro, avaliada em R$ 100 mil, e compradores de outros valores também receberão recompensas. Posteriormente esses produtos serão vendidos no marketplace da FAARO.

“O Cruzeiro Fan Token (CRZ) chegou para inovar e aproximar ainda mais a torcida do clube. O nosso produto é o primeiro do mundo a destinar 1% do valor arrecadado para impacto social em parceria com o Grupo Dadivar. Além disso, é o primeiro a desenvolver um Whitepaper próprio e terá itens colecionáveis como a moeda do clube. Será um produto inovador e que terá grande impacto na instituição já nos próximos meses”, disse Alisson Mendonça, fundador da FAARO.

Modelo de negócio

A plataforma Foottoken é a responsável por disponibilizar o token celeste, que terá integração com o programa de sócio-torcedor do clube. O torcedor, chamado neste modelo de stakeuser, comprará o Fan Token da Nação Azul e votará em decisões do clube de acordo com seu nível de participação e também consequentemente ajudará no processo de retomada da instituição.

O token também permite a entrada de stakeholders, que são neste caso compradores do produto e que podem conquistar porcentagem das contratações e negociar no mercado secundário.

A Lunes com seu blockchain próprio possibilita stake tanto do investidor quanto do torcedor, em uma oportunidade única no mercado nacional. A expectativa é que o produto gere R$ 20 milhões em vendas e ajude o clube neste momento de reestruturação.

“O formato do Cruzeiro Fan Token (CRZ) possibilita diversas opções para stakeholders, stakeusers e normas para compliance. São infinitas possibilidades para a torcida e para o mercado que tem enorme potencial no Brasil e no mundo”, afirmou Lucas Cardeal, CEO da Lunes, empresa de blockchain e parceira da FAARO no Cruzeiro Fan Token (CRZ).

“O Cruzeiro está em um caminho de reconstrução e nosso fan token é prova cabal disso. O principal objetivo é aproximar ainda mais o torcedor do cotidiano do clube e fazer com que todos se sintam representados. Além disso, a plataforma também garantirá uma importante receita que será primordial para nossos próximos passos”, destacou Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro.

