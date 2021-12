Doria prorroga uso obrigatório de máscaras em São Paulo até fim de janeiro

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), decidiu prorrogar o uso obrigatório de máscaras em locais abertos no estado até o dia 31 de janeiro de 2022.

A medida em vigência venceria em 31 de dezembro, mas a chegada da nova variante do coronavírus, a ômicron, e o aumento de casos de influenza fez a gestão estadual reavaliar os planos.

O avanço da cepa tem preocupado vários países do mundo, como a Holanda, por exemplo, que decidiu fechar suas atividades essenciais a partir do último domingo (19).

No meio do mês passado, com os números de Covid-19 em queda, Doria chegou a anunciar que iria flexibilizar o uso se o cenário se mantivesse dessa maneira, mas depois pediu novos estudos ao Comitê Científico do estado e voltou atrás.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a ômicron pode ser mais contagiosa e é necessário saber se pode ser contida pelas vacinas hoje aplicadas na população.

O governo federal anunciou no sábado (18) a redução de cinco para quatro meses o intervalo para aplicação da dose extra de vacina. BH vai seguir a nova recomendação.

Fonte: O Tempo