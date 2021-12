Esse Menino vira meme ao ganhar luminária no amigo secreto do Fantástico

O humorista Esse Menino virou meme por causa da sua participação no amigo secreto dos famosos realizado pelo Fantástico (Globo), na noite deste domingo (19). Nas redes sociais, os internautas fizeram piada pelo fato de o comediante ter dado um tênis personalizado para Marcos Mion e ganhar uma luminária do ator Michel Gomes, o Samuel de “Nos Tempos do Imperador”.

“Esse Menino vai fazer um novo vídeo assim: ‘Aqui quem fala é ela: a luminária. Tá passada?”, ironizou uma internauta no Twitter em referência ao vídeo em que o humorista encarnou a Pfizer para satirizar os diversos emails com oferta de vacinas que o governo Bolsonaro ignorou.

“Esse Menino deu um tênis personalizado e recebeu uma luminária, por isso, odeio amigo secreto”, comentou outra.

“O mais engraçado é que o Esse Menino disse antes de abrir o presente, em tom de brincadeira, que queria uma casa ou um carro, e o tombo veio em forma de luminária kkkkkkk. Tadinho”, afirmou outro internauta.

No Instagram, o comediante publicou uma foto do momento em que recebeu a luminária e escreveu na legenda: “Feliz festas.”

“Gente, pelo amor de Deus, é brincadeira. Ninguém pesando a mão, eu amei. Um Natal iluminado”, escreveu no Stories do Instagram. Esse Menino também sugeriu que pessoas interessadas em dar presentes para ele, direcionem esse dinheiro para as vítimas das enchentes no sul da Bahia.

Nas redes sociais, os internautas também lembraram de outros famosos que já se deram mal em amigos secretos como Claudia Raia que ganhou um guarda-chuva de Susana Vieira, e Neymar que recebeu uma faca de churrasco do ator Rafael Cardoso.

Esse menino deu um tênis personalizado e recebeu uma luminária, por isso odeio amigo secreto #fantastico pic.twitter.com/T4jPaIhCnm — Helena (@helenaasalv) December 20, 2021

O Esse Menino achando q ia ganhar um carro de um Global e ganhou uma luminária… #fantástico pic.twitter.com/FfR4pFO188 — Leonel (@leonelneri) December 20, 2021

Fonte: O Tempo