Fórum Econômico Mundial é adiado por causa da variante ômicron

O Fórum Econômico Mundial foi adiado por causa da variante ômicron. O encontro anual ocorreria entre 17 e 21 de janeiro do próximo ano em Davos, e agora está previsto para o início do verão no hemisfério norte, que começa no final de junho.

Na data original, haverá sessões online para reunir os líderes mundiais. “As condições atuais da pandemia tornam extremamente difícil fazer um encontro mundial de forma presencial”, afirmaram nesta segunda-feira (20) os organizadores.

Fonte: O Tempo