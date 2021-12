Hora e a vez do Fenômeno no Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou a venda de 90% de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF), para Ronaldo. O valor de R$ 400 milhões não agradou a alguns torcedores, o que é normal. O que não se sabe ainda é se, de fato, a proposta do Fenômeno era a melhor. Num cenário de terra arrasada, com a chegada do dinheiro, pelo menos algumas situações que ocorreram nesta temporada, como salários atrasados e punição da FIFA, vão deixar de existir. Além disso, Ronaldo tem uma história no clube, o que deve ser levado em consideração. Claro que se imaginava a chegada de um aporte financeiro maior, mas o pouco, pode significar muito, num futuro próximo. Voltando à Série A, revelando jogadores e se reestruturando, o Cruzeiro automaticamente terá de volta as cotas da TV e certamente patrocínios maiores e porque não, outros investidores. Ronaldo, não começou a sua carreira de empresário ontem. Seu nome tem credibilidade. Isso, aliado ao nome do Cruzeiro, poderá render bons frutos. O que a torcida não vai aceitar é ficar mais uma temporada na Série B. Com a chegada de Alexandre Mattos e, as permanências de Vanderlei Luxemburgo e Ricardo Rocha, podemos dizer que hoje o Cruzeiro tem gente que entende de futebol. Isso, com pouco dinheiro que seja, faz uma tremenda diferença.

Fonte: O Tempo