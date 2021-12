Miguel, Helena e Gael são os nomes mais registrados em 2021 em Minas

Miguel, Helena e Gael foram os nomes mais registrados pelos cartórios em Minas Gerais em 2021. Os nomes também lideraram os rankings de registros em 2020. Os dados dos 1.463 Cartórios de Registro Civil mineiros, responsáveis pelo registro de 241 mil bebês neste ano mostra a preferência dos pais por nomes simples e mais curtos.

Entre os nomes femininos estão na liderança Helena, Alice e Maria Alice. Já entre os nomes masculinos os mais registrados foram: Miguel, Gael e Arthur.

Entre os 10 nomes mais registrados separados por gênero, ainda figuram na lista: Laura, Maria Cecília, Cecília, Júlia, Valentina, Maria Júlia, Sophia, Heitor, Theo , Gabriel, Davi, Bernardo, Samuel e João Miguel.

Para ver os dados completos sobre os nomes mais registrados é só CLICAR AQUI

“Avaliando o ranking dos nomes mais registrados no estado de Minas Gerais no ano de 2021, percebe-se claramente a opção das pessoas por nomes mais curtos, simples e bíblicos. Os nomes bíblicos são historicamente registrados, principalmente Maria e José. Além disso, um fato interessante é pensar na alfabetização das crianças. Percebemos ainda que a escolha por nomes mais simples e nacionais evita que as crianças passem por constrangimentos futuros”, avalia Genilson Gomes, presidente do Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Minas Gerais (Recivil), por meio da assessoria de imprensa.

Pelo Brasil os nomes Miguel e Helena também foram os preferidos dos pais.

Veja o ranking dos nomes mais registrados em 2021*

10 nomes mais frequentes e números de registros:

MIGUEL (3145)

HELENA (2640)

GAEL (2543)

ARTHUR (2521)

ALICE (2371)

HEITOR (2363)

THEO (2189)

GABRIEL (2040)

DAVI (1964)

MARIA ALICE (1851)

Nomes masculinos mais frequentes

MIGUEL (3145)

GAEL (2543)

ARTHUR (2521)

HEITOR (2363)

THEO (2189)

GABRIEL (2040)

DAVI (1964)

BERNARDO (1765)

SAMUEL (1540)

JOAO MIGUEL (1492)

Nomes femininos mais frequentes

REGISTROS

HELENA (2640)

ALICE (2371)

MARIA ALICE (1851)

LAURA (1772)

MARIA CECILIA (1510)

CECILIA (1348)

JULIA (1124)

VALENTINA (1096)

MARIA JULIA (1053)

SOPHIA (1035)

*Dados até o dia 16 de dezembro.

