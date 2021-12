Mineira Sabrina Abreu lança livro inspirado por diário visual da quarentena

No primeiro semestre de 2020, diante da pandemia e do isolamento provocado pela quarentena, a jornalista e escritora belo-horizontina Sabrina Abreu começou a transformar reflexões e sentimentos sobre o período em pequenas e sensíveis notas no Instagram.

Do seu apartamento no bairro Sumaré, em São Paulo, ela passou a compartilhar um diário visual. As palavras capturavam o espírito de um tempo estranho, e também as ironias, tragédias, esperanças e até algumas breves alegrias vividas.

A experiência particular de Sabrina encontrou eco entre leitores de diversas idades e regiões do país, atraiu a atenção da imprensa e virou tema de palestra no TEDxSãoPaulo, evento realizado num drive-in, em julho do ano passado.

As Notas Isoladas, nome do projeto, ganham agora as páginas de “Parece Pausa, Mas É Travessia”, publicado pela Gulliver Editora. Sabrina Abreu lança o livro nesta segunda (20), em Belo Horizonte (detalhes no fim da matéria).

A escritora celebra o fato de poder transpor as frases do ambiente efêmero da internet, onde elas nasceram, para as páginas de um livro:

“Sou suspeita para falar, claro, mas acho que merecia existir num suporte que garantisse mais longevidade ao projeto, porque são reflexões sobre dias muito difíceis que nós todos partilhamos. Acreditei na ideia de transformar num livro pela oportunidade de juntar frases que refletiam diferem-se dias numa espécie de retrato em longa exposição desse período”.

Das mais de 300 notas publicadas no Instagram, pouco mais de 150 entraram no livro. E não foram selecionadas e organizadas de maneira aleatória.

“Parece Pausa, Mas É Travessia” apresenta uma narrativa separada em duas partes. A primeira, que dá nome ao livro, compila versos sobre o estranhamento dos meses iniciais da quarentena, ironias do nosso novo cotidiano e reflexões sobre o desencanto com a política.

A segunda, “Nós vamos dançar de novo”, traz notas que extraem beleza do estranhamento daqueles dias, os temas são a esperança, a solidão, a saudade e o desejo de retomar a vida em sua plenitude, com direito a encontros presenciais.

“Há espaço até para breves prazeres individuais, mesmo diante da tristeza coletiva – porque, se formos sinceros, isso também é a vida”, pondera Sabrina Abreu.

“Parece Pausa, Mas É Travessia” tem projeto gráfica de Beatriz Albernaz, que assina a capa e as ilustrações da obra.

“Foi uma parceria muito feliz com a Beatriz, ela aceitou minhas sugestões e desejos, mas também é muito criativa e trouxe outras ideias que amei incluir, misturar ou usar para substituir as minhas. A Beatriz é uma designer e artista muito completa”, ressalta a escritora mineira, que já lançou, entre outros livros, a grande reportagem “A Voz do Alemão”(editora nVersos, 2013), escrito em parceria com o jornalista comunitário carioca Rene Silva, e o romance “O Último Kibutz” (Simonsen, 2017). “Parece Prosa, mas é travessia” marca a estreia de Sabrina em verso.

Programe-se

O quê: Sabrina Abreu lança “Parece Pausa, Mas é Travessia”

Quando: Nesta segunda (20), das 18h às 21h

Onde: Grande Hotel Ronaldo Fraga (rua Ceará, 1.205, bairro Funcionários)

Fonte: O Tempo