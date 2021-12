Natal Tiradentes conecta cultura mineira a tradições natalinas

Tiradentes realiza até o dia 26 a terceira edição do Natal Tiradentes, antes denominado Natal Iluminado. Neste ano, o evento valoriza o artesanato e a cultura locais, com agenda de atrações gratuitas e em diversos espaços do município. “Envolvemos nossos causos, nossa culinária e os espaços da cidade que carregam estórias e lendas para apresentar aos turistas um pouco de como Tiradentes se criou e sua familiaridade com o Natal”, explica Luiz César Costa, diretor-executivo da Luth Produções e coorganizador do Natal Tiradentes.

Quem viajar a Tiradentes neste final de semana deparará com uma cidade iluminada. Presépio em tamanho real do artesão Toti — que está à frente da Oficina de Agosto, localizada no vilarejo Vitoriano Veloso, mais conhecido como Bichinho .— foi instalado no largo das Mercês. Já pecas inspiradas nos Balões de Guignard, do cenógrafo e diretor de cena Paulo Rogério Lage e confeccionadas pelo artista local Cleber Wierman, decoram o largo das Forras.

Papai e Mamãe Noel instalaram escritório na Casa Aimorés, onde quitandeiras estão à frente de oficinas para ensinar a fazer biscoitos, pães e bolos. Interessados podem se inscrever no site ou acompanhar a transmissão no perfil @nataltiradentes no Instagram. Seguindo o mesmo formato e com aulas no mesmo lugar, chefs de cozinha locais preparam receitas natalinas no Natal de chef.

Neste ano, as projeções, sucesso das edições passadas, serão na igreja das Mercês, com encenação de uma história inédita entre uma pastorinha e um cozinheiro. No próximo final de semana, pela última vez Papai Noel conduzirá um cortejo pelo centro histórico acendendo as luzes natalinas. O Natal Tiradentes é promovido pelo grupo Praça em Movimento, formado por empresários locais.

Programação:

Natal de Chef: Chefs de cozinha ensinam receitas para a Ceia de Natal: Sextas e sábados, às 13h

Quitandas de Mamaãe Noel: Na Casa Aimorés (rua Direita, 159), quitandeiras de Tiradentes contam os segredos de suas receitas. Sextas e sábados, às 15h;

Escritório do Papai Noel: Na Casa Aimorés, o bom velhinho instalou seu local de trabalho. Visitas com ingresso no local a R$ 20. De quinta a domingo, das 16h às 22h.

Projeções Natalinas: Cinco sessões diárias para contar a história entre uma pastorinha e um cozinheiro: Dias 23 a 25, às 19h, 20h, 21h, 22h e 23h, na igreja das Mercês, no largo das Mercês.

Programação e informações: No site oficial ou no Instagram @nataltiradentes.

Fonte: O Tempo