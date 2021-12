Saiba quando o Galo conhecerá os rivais na Libertadores 2022

O América conheceu nesta segunda-feira (20) quem irá enfrentar na Pré-Libertadores. Com a divulgação do resultado dos adversários, a ansiedade da torcida do Atlético para saber quando será o sorteio da fase de grupos, aumentou e o calendário completo da competição já foi divulgado pela Conmebol.

No dia 9 de fevereiro de 2022, a bola volta a rolar pela competição continental com os jogos da fase preliminar. Depois de ter os times que avançam definidos, começa o sorteio dos grupos, que será no dia 23 de março. O Galo, cabeça de chave, estará no pote 1 e conhecerá os seus rivais.

A data base para a primeira rodada da fase de grupos também já está definida, dia 6 de abril. O último jogo da fase deve ser dia 25 do mesmo mesmo e o sorteio das oitavas no dia 1 de junho. A grande decisão da Libertadores, disputada em jogo único, está prevista para 29 de outubro.

Fonte: O Tempo