Van com equipe de Gusttavo Lima capota na Paraíba após show

Uma van em que estava parte da equipe do cantor Gusttavo Lima se envolveu em um acidente com um carro e capotou deixando 11 pessoas feridas, na manhã desta segunda-feira (20) em Soledade, interior da Paraíba. O cantor não estava no veículo. As informações são do G1.

Dos 11 feridos, cinco foram atendidos no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. Os demais tiveram apenas escoriações.

O grupo voltava de um show com Gusttavo Lima na cidade de São Bento, na noite desse domingo (19), e ia com destino a Recife.

A equipe de Gusttavo Lima ainda não se manifestou.

Esta matéria está em atualização

Fonte: O Tempo