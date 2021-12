Veículo da Secretaria de Saúde de Capinópolis se envolve em acidente na BR-050

Veículo da Secretaria de Saúde e dois caminhões se envolveram em um acidente

Capinópolis, Minas Gerais. Um veículo da Secretaria Municipal de Saúde de Capinópolis (SMSC) se envolveu em um acidente com um caminhão na manhã desta segunda-feira (20.dez.2021), na BR-050, próximo à Uberlândia. O motorista e dois passageiros estavam no veículo no momento do acidente — eles retornavam de Uberaba.

Segundo informações, o veículo da SMSC foi ‘fechado’ por uma carreta que trafegava no trecho que liga Uberlândia e Uberaba, com o objetivo de evitar a batida, o motorista freou, no entanto, teve o veículo atingido na traseira por um caminhão carregado com piscinas. O veículo da SMSC foi parar em uma ribanceira, e por pouco, não capotou.

Segundo a Secretaria de Saúde de Capinópolis, o motorista e os dois passageiros foram encaminhados ao Hospital das Clínicas de Uberlândia, e passam bem.

No caminhão carregado com piscinas estavam o motorista e um passageiro. Ambos não tiveram ferimentos.

O motorista da carreta, que teria fechado o veículo da SMSC, seguiu o trajeto.

A concessionária que faz a manutenção da rodovia interditou parte da pista.