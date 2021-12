Cachorro foge de casa, pega ônibus e vai para shopping pet friendly em BH

Pipoca, o cachorrinho de uma menina de 6 anos, moradora do bairro Ermelinda, na região Noroeste de Belo Horizonte, se mostrou bastante independente na tarde do último domingo (19). O simpático bichinho de estimação pegou um ônibus e acabou indo passear pelo Shopping Del Rey, com direito a tirar foto com o papai Noel e ganhar mimos de um pet shop do centro de compras.

O vendedor de carros Roniel Gomes Moreira, de 30 anos, que é pai da Sophia, dona do cãozinho “aventureiro”, conversou nesta terça-feira (21) com a reportagem de O TEMPO e deu detalhes sobre a fuga.

“O Pipoca é conhecido no bairro, costuma sair comigo e, às vezes, sozinho, mas sempre volta, ou o pessoal da vizinhança traz ele pra gente”, conta. No dia, o homem saiu para jogar bola e viu o cachorro escapando, mas, quando retornou, já de noite, ficou preocupado ao não encontrá-lo em casa.

Após rodar todo o bairro e perguntar aos conhecidos, Moreira foi dormir sem saber onde estava o cãozinho de sua filha. “Cheguei para trablahar na segunda e as pessoas começaram a me mandar a postagem do Shopping Del Rey, de que ele estava lá. Entrei em contato e a menina me falou que ele tava dentro do ônibus circular 70 e desceu em frente ao shopping”, contou o vendedor.

Moreira conta que o ponto de ônibus fica próximo de sua casa, e faz o trajeto até o centro de compras. A viagem de coletivo, entre o bairro e o shopping, dura cerca de 20 minutos.

“Ele nunca tinha pegado ônibus não, no máximo dava volta de carro. Achamos muito interessante, mas ficamos muito preocupados, pois ele nunca tinha sumido assim. Graças a Deus ele já retornou e está muito bem com a minha filha”, completa.

Papai Noel viu o cãozinho descer do ônibus

Isabela Moreira, gerente de marketing do Shopping Del Rey, conta que foi o papai Noel, que trabalha tirando fotos no estabelecimento, quem contou ter visto Pipoca descendo do ônibus e entrando sozinho.

“Nós somos pet friendly, aceitamos os animaizinhos, oferecemos pontos de água para eles e temos até o primeiro pet parque da cidade. Mas o Pipoca apareceu sozinho e felizmente nossa equipe o acolheu imediatamente”, detalha.

Levado para uma grande rede de pet shop que tem loja no centro de compras, o cãozinho acabou ganhando alguns mimos, antes de conhecer a decoração de natal e tirar foto com o papai Noel.

“Deduzimos, por ser um cachorro muito dócil, que ele teria dono, e por isso postamos nas nossas redes sociais. Levamos ele para passear e, como temos gente no shopping 24h, ele não ficou sozinho em nenhum momento. Felizmente encontramos os donos dele, mas reforçamos a importância das pessoas colocarem alguma identificação, com contato do dono, em seus pets”, finaliza a gerente de marketing.

Reincidente

Apesar de surpreendente, essa não é a primeira “invasão” de Pipoca. Roniel Gomes Moreira conta que, há pouco tempo, o cachorrinho seguiu a filha até a escola, e acabou causando alvoroço ao entrar no centro de educação.

“A minha esposa falou para a moça fechar a porta para ele não entrar, mas na hora ele passou no meio das pernas dela e já invadiu. As crianças, que estavam todas quietinhas no pátio, acabaram fazendo um alvoroço. Todo mundo tentando pegar, ele subiu no escorregador, caiu dentro da piscina de bolinhas. Todo lugar que ele chega é desse jeito, faz a festa”, finaliza o dono do animal.

