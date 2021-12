Casa de homem que comia ração com feijão está em fase de acabamento em Igarapé

A triste realidade de Jorge Gomes Nonato, de 51 anos, morador de Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, que comia ração misturada a feijão, deu mais um passo para um final feliz. A casa que está sendo construída para ele morar já está em fase de acabamento. Sua antiga residência não tinha banheiro e apresentava uma série de riscos estruturais.

Nos próximos meses, a moradia dele deve ficar pronta. A história dele ficou conhecida em julho deste ano quando o homem, desempregado há seis meses, precisou misturar ração de cachorro com feijão para comer.

Desde então, Nonato, começou a receber ajuda de uma vaquinha virtual criada por Cleison Borges de Souza, representante da Central Única das Favelas (Cufa) e que tem projeto social em Igarapé. “Foram arrecadados R$ 36.000 com ajuda de várias pessoas e da torcida do Galo que abraçou a causa. Nós usamos uma parte para regularizar o lote dele, pagar contas atrasadas, comprar calçados e alimentos para ele e com R$ 32.779,00, estamos construindo a casa”, contou Souza.

A nova casa

A antiga residência de Nonato tinha risco estruturais com a fiação exposta e risco de curto-circuito. Tinha também apenas três cômodos, onde moravam Nonato e três cachorros. Não havia banheiro na casa e as necessidades fisiológicas eram feitas do lado de fora da casa.

A nova construção vai contar com um quarto, uma sala, cozinha, banheiro e varanda. Atualmente, o homem continua contando com a ajuda de moradores que se comoveram com a história dele e de Souza para se alimentar e não precisar mais comer ração.



