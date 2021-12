Congestionamento no Anel tem mais de 20 km e já chega ao Jardim Canadá, na 040

Já ultrapassa os 20 km o congestionamento causado pelo tombamento de caminhão-tanque carregado de gás liquefeito no Anel Rodoviário, ocorrido no fim da manhã desta terça-feira (21), na altura do bairro Betânia, na região Oeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até as 17h a fila de veículos já chegava até o bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na Região Metropolitana da capital.

Conforme estimativa feita pela reportagem de O TEMPO usando o Google Maps, que atualiza em tempo real a situação do trânsito, o congestionamento já chega a 21 km. Entretanto, até a última atualização da Via 040, concessionária que administra o trecho, eram 11 km de lentidão.

O acidente, que não deixou vítimas, aconteceu por volta das 11h40 e, devido ao risco de explosão da carga de 29 mil litros de gás liquefeito, foi necessário interditar o trânsito completamente, nos dois sentidos, por um tempo.

Devido ao grande congestionamento, a concessionária abriu uma “passagem de contingência no centro das pistas”, permitindo aos veículos que iam no sentido Vitória, trafegarem por uma faixa da pista sentido RJ (contramão). O início da passagem está localizada no KM 541 e a retomada da mão é feita no km 538, próximo ao viaduto da Via do Minério.

Sem previsão de liberação

Ainda conforme a Via 040, até as 17h30 o trânsito seguia fluindo em mão dupla na pista sentido RJ do Anel. Ainda não há qualquer previsão de liberação, já que a concessionária aguarda o transbordo da carga pela transportadora e a autorização do Corpo de Bombeiros para atuar na limpeza e liberação da via.

Os bombeiros seguiam no local do acidente até 18h15, fazendo a proteção do risco de explosão “para que a empresa responsável possa realizar o transbordo em segurança”.

Atualizada às 18h22

Fonte: O Tempo