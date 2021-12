Corinthians aguarda até três vendas de crias da base no 1º semestre de 2022

Necessitado da entrada de dinheiro novo para manter o equilíbrio das finanças do ano que vem, o Corinthians espera concretizar até três vendas de nomes formados nas categorias de base antes do fim do primeiro semestre de 2022. Nesta temporada, o clube não conseguiu nenhuma venda expressiva, ficou longe de bater sua meta orçamentária, mas tem expectativas altas para os próximos meses.

O zagueiro João Victor é o favorito da lista. O jogador, de 23 anos, foi sondado pelo Benfica nos últimos meses e tem fácil abertura no mercado do futebol europeu. Ciente da possibilidade de perder o defensor ainda durante a disputa da Copa Libertadores do ano que vem, o Corinthians está atrás de um substituto à altura para compor o elenco dirigido por Sylvinho.

Outro atleta que desperta interesse estrangeiro e é visto como um dos negociáveis do clube é o lateral Lucas Piton.O defensor encerrou a temporada de 2021 na reserva de Fábio Santos e pode ter a entrada na Europa facilitada já que possui passaporte italiano. Recentemente, o corintiano entrou na mira de equipes italianas, mas não chegou a negociar sua saída.

Destaque do time de Sylvinho nesta temporada, o meia-atacante Gabriel Pereira também está na lista de jogadores que o Corinthians pode perder até o meio da próxima temporada. Em um elenco estrelado com Willian, Roger Guedes, Renato Augusto e Giuliano, o garoto se manteve como titular e despertou o interesse de equipes de Portugal e da Espanha.

Por conta do cenário, a diretoria do Corinthians se antecipou ao início das negociações e renovou o contrato de cada um dos três atletas. Embora não fale abertamente sobre o tema, o clube tem a necessidade de concretizar as vendas para sanar dívidas, manter o equilíbrio de suas contas e continuar investindo na formação de um elenco competitivo.

Há outros nomes do elenco que também podem vir a ser alvos de clubes europeus. Os volantes Roni e Xavier podem entrar na lista de negociáveis, além de atletas que não são formados na base, mas se destacaram durante a temporada 2021, como são os casos de Cantillo e Gustavo Mosquito.

A comissão técnica está ciente da possibilidade de perder algumas peças ainda no primeiro semestre de 2022. Caso a expectativa se confirme, a tendência é de que as peças de reposição sejam buscadas na base.

Fonte: O Tempo