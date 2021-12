Cruzeiro: permanência de Luxemburgo será avaliada e Mattos não vem mais

No último 26 de novembro, o Cruzeiro anunciou que o técnico Vanderlei Luxemburgo havia renovado contrato para comandar o clube na temporada 2022. No entanto, a reviravolta pela qual passou a Raposa nos últimos dias, com a venda de 90% das ações para Ronaldo Fenômemo, pode mudar os planos do novo proprietário.

Nesta terça-feira (21), a permanência de Luxemburgo no comando estrelado se tornou uma incógnita. Em relação à chegada de Alexandre Mattos, o Super.FC apurou que o contrato já estava pronto para ser assinado em janeiro, mas ele não vem mais para a Toca II. Para a vaga na diretoria de futebol, o nome mais cotado é o ex-zagueiro Paulo André, que passou pelo Cruzeiro em 2015 e já trabalha com Ronaldo.

*Matéria em atualização

Fonte: O Tempo