Cruzeiro: Sérgio Santos ‘entende’ euforia da torcida com chegada de Ronaldo

“A torcida ficou animada porque viu o potencial do que vai acontecer agora. Isso já é motivo de euforia sim”. Foi dessa forma que Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, resumiu a empolgação do torcedor estrelado em relação à chegada de Ronaldo Fenômeno ao clube, como dono de 90% das ações estrelado. A declaração foi dado na última edição do programa “Bem, Amigos”, nessa segunda-feira (21).

O dirigente da Raposa foi um dos convidados da atração do canal SporTV e respondeu que há justificativa para a grande expectativa que a chegada do astro ao clube como acionista provocou na China Azul.

“O Ronaldo falou que não é motivo de comemorar e algumas pessoas interpretaram isso mal, achando que ele não estava feliz com a operação. Claro que ele está feliz, mas quis dizer que temos que conter a euforia e pé no chão. Mas acho que a torcida ficou animada porque viu o potencial do que vai acontecer agora. Primeiro, tendo esse investimento para cobrir os problemas financeiros pelo qual passávamos. Isso já é motivo de euforia, sim. Os clubes que estão no topo do Brasil são os que mais investem. Só de ter um investimento já dá alegria maior, mas mais que isso é a possibilidade captação de receitas”, argumentou Sérgio Santos Rodrigues durante a atração.

Sem citar nomes ou apresentar números, o presidente da Raposa ainda destacou que os efeitos da negociação de Ronaldo com o clube já foram notados, apesar do curto tempo do anúncio. A parceria foi oficializada no último sábado (18).

“A gente vê sócios aumentando, grandes empresas ligando querendo colocar marca no Cruzeiro. A gente cria esse ciclo virtuoso para poder ir para um caminho muito melhor. A euforia se justifica. Estou muito eufórico e animado como o Ronaldo está. Óbvio que não temos certeza de nada, mas é poder ter previsão de as coisas caminharem de uma forma mais correta e de ver o Cruzeiro com essa repercussão mundial”, ressaltou o dirigente ao canal SporTV.

Fonte: O Tempo