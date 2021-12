Ícaro Silva provoca polêmica ao dizer que BBB é ‘entretenimento medíocre’

O ator Ícaro Silva, 34, causou polêmica ao afirmar que não será um dos participantes da 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo) por considerar o reality um “entretenimento medíocre”. O artista vinha sendo apontado como um dos nomes possíveis a integrar o grupo de famosos do programa.

“Gente, respeita a minha história, a minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro. Parem de acreditar nessa história absurda de que eu cogitaria ir para o Big Boster Brasil”, escreveu ele em seu Twitter.

Famosos e anônimos criticaram o artista pelo seu posicionamento. Alguns internautas relembraram de uma publicação em que Ícaro comemorou quando a médica Thelma Assis venceu o BBB 20. “Quando foi para ganhar engajamento o BBB serviu né?”, comentou um internauta.

A ex-BBB Flayslane, 27, que participou da 20ª edição da atração, também rebateu o artista. Em um comentário feito em uma publicação do perfil do Instagram Rainha Matos, ela indagou: “O rapaz se acha tão superior ao programa a ponto de desmerecê-lo desse jeito?”

“Chamar de bosta? Será que gosta quando alguém acha e chama o trabalho dele de bosta? A troco de que, né, eu penso. Esse programa é líder de audiência, é o sustento de tantas famílias, segue crescendo e sendo o maior do país há tempos, além de mudar a vida de quem passa por lá de forma tão honesta quanto o seu trabalho (suponho), não sei”, continuou a influenciadora.

Na mesma publicação, o ator João Vicente de Castro, 38, também reprovou a fala de Ícaro. “Não entendi, não devemos ‘respeitar a história’ ou a ‘trajetória’ dos colegas que participaram do BBB? Seriam os ex-bbbs pessoas moralmente menores que nós?”, questionou.

“Devemos respeitar mais uns que outros? Num país com a cultura absolutamente sucateada e com o desemprego gigante, todos que estão aproveitando as oportunidades tem meu máximo respeito. Aliás, até onde eu tinha entendido, gostar é facultativo, respeitar é obrigatório”, completou o artista.

Flay também comentou que, por Ícaro ser artista, ele deveria saber que o meio do entretenimento tem muitos altos e baixos, e que devia ter “humildade e pé no chão”. “Arrogante, prepotente, desrespeitoso, até gostava do seu papel, mas agora acho uma bosta. Quem quer respeito, respeita”, completou ela, falando sobre a atuação do artista em “Verdades Secretas 2” (Globo).

Anônimos também se manifestaram. “Você está falando que foi recebido na base do ódio, mas o seu comentário foi bem característico da dinâmica de ódio que circula no Twitter: cheio de prepotência e querendo diminuir algo ou alguém (no caso, todos que passaram pelo BBB) para se sentir intelectualmente superior. Presta atenção”, escreveu uma internauta.

Algumas horas após o comentário, o artista fez outro tuíte, em que se mostrou surpreso com a repercussão. “Gente, eu estou muito excitado que minha primeira interação em massa no Twitter seja na base do ódio. O esgoto está transbordando. A parte mais legal é que agora vocês sabem que eu não estou topando passar uma parte da minha vida dividindo quarto com luz de necrotério. Amorzão”, disse.

Mas o comentário de Ícaro voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais. “Sério que ainda existem pessoas que precisam desmerecer algo ou alguém para se sentir intelectualmente superior? Isso sim eu chamo de esgoto transbordando! Melhore!”, afirmou uma internauta. “BBB atualmente tem mais enredo e relevância do que as obras que você participou na televisão, como ‘Verdades Secretas 2’, por exemplo”, disse outro. Ícaro apagou o tuíte em que criticava o reality.

Gente, eu to muito excitado que minha primeira interação em massa no site Twitter seja na base do ódio. O esgoto está transbordando. A parte mais legal é que agora vocês sabem que eu não to topando passar uma parte da minha vida dividindo quarto com luz de necrotério. Amorzão💕 — Ícaro Silva (@icsilva) December 21, 2021

Gente, eu to muito excitado que minha primeira interação em massa no site Twitter seja na base do ódio. O esgoto está transbordando. A parte mais legal é que agora vocês sabem que eu não to topando passar uma parte da minha vida dividindo quarto com luz de necrotério. Amorzão💕 — Ícaro Silva (@icsilva) December 21, 2021

Gente, eu to muito excitado que minha primeira interação em massa no site Twitter seja na base do ódio. O esgoto está transbordando. A parte mais legal é que agora vocês sabem que eu não to topando passar uma parte da minha vida dividindo quarto com luz de necrotério. Amorzão💕 — Ícaro Silva (@icsilva) December 21, 2021

Fonte: O Tempo